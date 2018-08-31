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Сегодня 31 августа 2018 года, 17:32

Дополненный отчет НААУ о нарушении прав адвокатов доступен для ознакомления

Национальная ассоциация адвокатов Украины публикует отчет о нарушении прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности в нашей стране.

Документ является вторым дополненным изданием и содержит аналитику о нарушениях в период 2013—2018 годов. Отчет издан на украинском и английском языках и будет направлен международным партнерам НААУ.

В виде инфографики отчет содержит информацию о количестве и видах преступлений против адвокатов, количестве открытых уголовных производств и состоянии их расследования. Данные также представлены по годам и отражены в динамике.

Отдельный раздел отчета содержит обзор международных и национальных стандартов профессиональных прав, включая и практику Европейского суда по правам человека.

В отчете описаны индивидуальные случаи нарушений прав адвокатов по всей Украине. В выводах отчета предоставлена информация об активности НААУ и профильного комитета в вопросе восстановления профессиональных прав.

Полный текст отчета можно скачать по ссылке на сайте НААУ.