ГФС сообщает, как изменился поиск в базе Общедоступного информационно-справочного ресурса

Информационно-справочный департамент Государственной фискальной службы Украины информирует о внесении изменений в поисковую систему Общедоступного информационно-справочного ресурса (ОИР), в частности, разделы «Вопросы-ответы из Базы знаний», «Нормативные и информационные документы» и подразделения «Письменные обращения» раздела «Единый реестр индивидуальных налоговых консультаций, Электронный кабинет, письменные обращения».
Теперь, воспользовавшись новой функциональной кнопкой «Новое в разделе» пользователи ОИР имеют возможность в один клик осуществить выборку и ознакомиться с вопросами-ответами, документами, ответами на письменные обращения или всеми одновременно (в зависимости от выбранного источника поиска), внесенными в базу в течение последних семи календарных дней. Кроме того, в случае необходимости ознакомления с информацией по соответствующему тематическому направлению, критерии могут быть дополнительно детализированы по выбранному налогу, направлению поиска, типа плательщика, ключевым словам и т.п.
Воспользоваться ОИР можно через официальный веб-портал ГФС (вкладка «Общедоступный информационно-справочный ресурс») или непосредственно через поисковую систему в Интернет-сети, отметив название ресурса.
Подробнее об использовании ОИР можно узнать в разделе «О ресурсе».
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