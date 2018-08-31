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В возрасте 58 лет ушла из жизни известный юрист Галина Мельник

31 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика
Галина Мельник Галина Мельник

З превеликим жалем інформуємо, що життєвий шлях Галини Павлівни Мельник раптово обірвався 23 серпня 2018 року. ЇЇ передчасна смерть глибоко засмутила її рідних, друзів та колег, адже Галина Павлівна була не лише зразком чесності, доброти, любові до людей, але й уміла надихати інших.

Галина Мельник народилася на Одещині 2 січня 1960 року. У 1978 році закінчила Чернігівський юридичний технікум, а в 1988 році – юридичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Досвід здобувала у різних галузях права: служба в органах внутрішніх справ Одеського облвиконкому, державний нотаріус Третьої Тульської державної нотаріальної контори (РФ), прокуратура Львівської області, Державна інспекція контролю за цінами у Львівській області. З 1991 року Г.П. Мельник була членом Асоціації українських правників (АУП). У 1992 році започаткувала спільно із польськими колегами діяльність власного підприємства — ТОВ «Петран-ЛТД». Була не лише власником, а й автором двох патентів щодо впровадження нових технологій у галузі будівельних матеріалів. З 1997 року була членом правління Львівської крайової організації АУП, а з 2002 року очолила цю організацію та була обрана віце-президентом АУП. Адвокатську практику розпочала у 2003 році, з 2007 року була членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у Львівській області. Галина Павлівна була делегатом п’яти Світових конгресів українських юристів, з’їздів АУП, з’їзду Спілки жінок України, першого Всеукраїнського конгресу жінок-адвокатів «Жінки-адвокати — до серця кожного».

За високий професіоналізм, самовіддачу, наполегливість у роботі й активній громадській діяльності Галина Павлівна була високо оцінена не лише колегами, але й нагороджена подяками голови Львівської крайової організації АУП та Львівського міського голови, почесними грамотами Львівської облдержадміністрації, ВГО «Асоціація українських правників» та першого заступника голови Львівської облдержадміністрації, дипломом за проекти «Адвокати та адвокатські об’єднання України. Юриспруденція України. Правова освіта в Україні» та «В України жіноче обличчя», грамотою голови президії Львівської обласної колегії адвокатів.

На думку Галини Павлівни, ділова жінка – це не покликання, а свідомий вибір, це доля, яку вона сама будує, утверджуючи себе в житті.

Усі, хто знав Галину Павлівну Мельник, любили і поважали її за чуйне ставлення до людей, щирість та оптимізм.

Світла пам’ять про неї назавжди збережеться у наших серцях.

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