Сегодня 31 августа 2018 года, 15:50

Упрощен порядок ведения трудовых книжек иностранными представительствами

24 июля 2018 года вступили в силу изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 27 апреля 1993 года №301 «О трудовых книжках» (постановление №301) и Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек, принятую совместным приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины и Министерства социальной защиты населения Украины от 29 июля 1993 года №58 (Инструкция №58).

Данные изменения направлены на упрощение порядка ведения трудовых книжек иностранными представительствами (представительство).

Напомним, что до внесения изменений в постановление №301 и Инструкцию № 58 все кадровые вопросы представительства велись уполномоченными на то государством учреждениями (например, в г. Киеве — ГП «ГДИП»), с которыми представительство заключало договоры о предоставлении платных услуг по ведению всех его кадровых вопросов.

Такой способ организации кадрового учета часто создавал дополнительные трудности как для самого представительства, так и для его сотрудников, поскольку все юридически значимые кадровые действия (оформление на работу, ведение и хранение трудовых книжек, выдача заверенных копий (дубликатов) трудовых книжек, внесение записей о переводе, увольнение сотрудников представительства и т.д.) необходимо было осуществлять только через уполномоченные учреждения.

Отныне, согласно новой редакции постановления №301, представительство, как и любое другое юридическое лицо — резидент Украины обязано хранить трудовые книжки сотрудников на самом предприятии.

В связи с этим представительства больше не будут нести дополнительные финансовые затраты на заключение аутсорсинговых договоров для хранения и ведения трудовых книжек, а текущими задачами в вопросах трудоустройства будет заниматься уполномоченное лицо представительства. То есть внесение записей в трудовые книжки, их выдача в случае увольнения или перевода сотрудника и т.д. больше не создадут сложностей, поскольку такие трудовые книжки будут находиться непосредственно у представительства и им же вестись. Соответственно, вся ответственность за хранение трудовых книжек будет возлагаться на руководителя представительства, к которому в случае нарушения порядка их хранения могут применяться санкции в виде штрафа в размере минимальной заработной платы. Однако на практике контролирующие органы очень редко применяют какие-либо санкции к руководителям в контексте вышеуказанного нарушения.

Анна Непомящая, юрист KPMG Law Ukraine