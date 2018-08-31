Регистрация на III Международный форум по исполнительному производству закрывается 4 сентября в 16.00. Успейте подать заявку на участие в мероприятии!
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) действует специальная цена.
Дата проведения: 5 сентября 2018 года
Место проведения: Legal High School (г. Киев, ул. Владимирская, 52/17, БЦ «Леонардо»)
Время проведения: 09.00-18.00
Генеральный партнер: ЮФ Evris
При поддержке Проекта ЕС «ПРАВО-JUSTICE»
Программа и регистрация доступны по ссылке: pravo.ua/events/proceeding2018
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
• Достижения и перспективы Украины в исполнении решений
• Частный исполнитель как бизнес-проект
• Исполнительный процесс: вопросы и ответы
• Суд и исполнитель: судебная практика в процессе исполнения решений
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(067) 238-83-08, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Сергей Саченко ─ координатор Форума
(095) 301-85-83, sachenko@pravo.ua
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Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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