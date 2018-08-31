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Завершается регистрация на участие в III Международном форуме по исполнительному производству

31 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика
4 сентября с.г. истекает срок подачи заявки 4 сентября с.г. истекает срок подачи заявки

Регистрация на III Международный форум по исполнительному производству закрывается 4 сентября в 16.00. Успейте подать заявку на участие в мероприятии!

Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) действует специальная цена.

Дата проведения: 5 сентября 2018 года

Место проведения: Legal High School (г. Киев, ул. Владимирская, 52/17, БЦ «Леонардо»)

Время проведения: 09.00-18.00

Генеральный партнер: ЮФ Evris

При поддержке Проекта ЕС «ПРАВО-JUSTICE»

Программа и регистрация доступны по ссылке: pravo.ua/events/proceeding2018

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

• Достижения и перспективы Украины в исполнении решений

• Частный исполнитель как бизнес-проект

• Исполнительный процесс: вопросы и ответы

• Суд и исполнитель: судебная практика в процессе исполнения решений

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(067) 238-83-08, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Сергей Саченко ─ координатор Форума

(095) 301-85-83, sachenko@pravo.ua

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