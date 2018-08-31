Vox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы Поддерживаю друга Провожу отбор Отслеживаю ход конкурса Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.