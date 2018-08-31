Сегодня 31 августа 2018 года, 15:49

Eterna Law выступила юридическим советником Modus Group по вопросам инвестирования в строительство солнечной станции в Житомирской области

Международная группа Modus Group планирует инвестировать 30 млн евро в строительство нового солнечного парка мощностью 35 МВт в Житомирской области. Команда юристов Eterna Law под руководством Максима Услистого, партнера, руководителя практики альтернативной энергетики, выступила юридическим консультантом Modus Group в Украине.

Максим Услистый, партнер, и Михаил Литвин, юрист, обеспечили комплексное юридическое сопровождение этой сделки, включая проведенный Due Diligence, вопросы урегулирования отношений с местными партнерами, разработку документации для реализации последующих стадий проекта и непосредственного приобретения корпоративных прав проектной компании для начала строительства СЭС.

Проект 35 МВт в Житомирской области будет реализован Green Genius и Modus Energy International, входящими в группу Modus. Строительство новой солнечной электростанции запланировано на вторую половину 2019 года. Проект будет реализовываться на территории Любарской поселковой объединенной территориальной общины. Парк будет генерировать около 45 ГВт-ч электроэнергии в год и станет самой большой солнечной станцией в области.

Modus group объединяет компании, работающие на рынках недвижимости, энергетики и автотрейдинга. Группа уже реализовала проекты в области возобновляемой энергетики в Литве и Беларуси, а сейчас работает в этой сфере в Испании и Польше.