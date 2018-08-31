Сегодня 31 августа 2018 года, 15:50

«Рейдерская атака на строительную реформу»: суд приостановил введение новых норм

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины получило определение Окружного административного суда Киева, который удовлетворил иск ландшафтной компании о приостановлении действия приказа Минрегиона «Об утверждении ГСН Б.2.2-12: 2018 «Планировка и застройка территорий». Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр — министр Геннадий Зубко.

Данные действия в министерстве назвали «рейдерской атакой на строительную реформу».

По его словам, нормы разрабатывались с одной целью — обеспечить безопасность и комфорт граждан, устранить все те недостатки, которые существовали еще с советских времен. Чиновник подчеркнул, что ГСН по планированию и застройке территорий не пересматривались с 2002 года. К их разработке были привлечены профильные эксперты, архитекторы и проектанты, строители и общественные активисты. Проведено множество открытых обсуждений, учтены предложения всех участников и общественности. Документ прошел проверку базовой организации и согласован со всеми органами власти.

«Высотность и плотность застройки должны иметь четкие ограничения, и нашими новыми ГСН мы ввели «голубую линию». Зеленые территории должны быть сохранены, и мы ввели «зеленую линию». Мы усилили нормы по безбарьерности и доступности, ужесточили условия безопасности граждан, предусмотрели обязательность строительства детсадов и школ; усовершенствовали систему дорожного движения; благоустроили парковки. И еще много всего, что уже на стадии планирования и проектирования должно обеспечить комфортное проживание для людей», — рассказал г-н Зубко.

После опубликования 23 апреля 2018 года приказа для всех заинтересованных сторон было 90 дней, в течение которых они имели возможность получить необходимые разъяснения, процедурно подготовиться к вступлению в силу.

«Мотивы судебной атаки в отношении нас — отсрочить вступление в действие новых ГСН, отсрочить введение европейских норм безопасной и комфортной жизни! Суд применил упрощенное производство, проведя заседание в закрытом режиме, что не позволило отстоять позицию Минрегиона, разработчиков ГСН и общественности. Поэтому команда Минрегиона будет отстаивать свою позицию всеми законными методами, в судах вместе с людьми! Мы подготовили представление в суд о проведении рассмотрения дела открыто и прозрачно. Мы подготовили ходатайство об отмене меры пресечения. Мы понимаем, что это не последняя попытка остановить реформу со стороны тех, кто ставить перед собой цель получения прибыли, но не хочет строить по цивилизованным европейским нормам и стандартам. Мы рассчитываем на поддержку со стороны всех активных и неравнодушных граждан, экспертов, журналистов», — подчеркнул Геннадий Зубко.