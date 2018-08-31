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Сегодня 31 августа 2018 года, 14:07

НБУ: «Айбокс Банк» оштрафован за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины оштрафовал «Айбокс Банк» на 462 тыс. грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в августе по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов Нацбанк применил к ЧАО «Айбокс Банк» (АгроКомБанк) меры воздействия, передает FinClub.

Регулятор оштрафовал «Айбокс Банк» на 462 245,45 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками; неисполнение банком обязанности, касающейся отказа от обслуживания клиента в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; непредоставление НБУ в полном объеме в установленном порядке, структуре, виде на его запрос достоверной информации, документов (их копии и/или выдержки из них).

Кроме того, «Айбокс Банк» получил письменное предостережение за:

- нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка — национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными общественными деятелями;

- неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций Национального банка Украины в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участниками или выгодоприобретателями которых являются национальные общественные деятели, лица, связанные с национальными общественными деятелями;

- необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.