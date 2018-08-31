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Л.Денисова снова требует информации о состоянии здоровья украинских политзаключенных

31 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой проинформировать ее об актуальном состоянии здоровья Олега Сенцова, Владимира Балуха, Бекира Дегерменджы, Асана Чапуха, Арсена Джеппарова. Кроме того, она требует предоставить подтверждающие медицинские документы, заверенные надлежащим образом, и принять меры для срочного обеспечения лиц квалифицированной медицинской помощью.

Об этом говорится на сайте омбудсмена.

Основанием для такого обращения стала информация о существенном ухудшении состояния здоровья граждан Украины: Олега Сенцова, который находится в государственном учреждении «ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецком автономном округа, г. Лабытнанги»; Владимира Балуха, Бекира Дегерменджы и Асана Чапуха, содержащихся в «ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Республике Крым», а также Арсена Джеппарова, содержащегося в «ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Ростовской области».

Сегодня уже 109-й день бессрочной голодовки Олега Сенцова, страдающего дистрофией, анемией, гипоксией и находящегося в сверхкритическом состоянии.

За время 165-дневного голодания Владимир Балух потерял треть своего веса, состояние его здоровья крайне тяжелое.

Бекир Дегерменджы, которому установлена III группа инвалидности, страдает астмой и ишемической болезнью сердца.

Во время содержания в пенитенциарном заведении Асан Чапух перенес микроинсульт, также у него повышенное артериальное давление.

Ухудшение состояния здоровья Арсена Джеппарова происходит через сильную головную боль, онемение конечностей и повышенное артериальное давление.

«Поэтому на сегодняшний день состояние здоровья этих граждан Украины чрезвычайно тяжелое. Учитывая это, Уполномоченный Людмила Денисова в своем письме обратила внимание, что ненадлежащие условия содержания и отсутствие квалифицированной медицинской помощи могут привести к фатальным последствиям», — сообщается на сайте.

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