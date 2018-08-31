Сегодня 31 августа 2018 года, 14:07

Роскомнадзор не стал блокировать «Яндекс.Видео»

Как сообщает Pravo.ru, у Роскомнадзора больше нет претензий к «Яндексу», так как весь пиратский контент из поиска был удален. Свое решение поисковик объяснил тем, что иначе была бы ограничена работа всего сайта.

Об угрозе блокировки «Яндекс.Видео» стало известно 28 августа. На неправомерное размещение материалов в Мосгорсуд пожаловались каналы «2х2», ТНТ, «Супер» и ТВ3, входящие в состав холдинга «Газпром-медиа». Руководство телеканалов сочло, что сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне» размещаются на сервисе незаконно, сообщает РБК.

Роскомнадзор по решению Мосгорсуда пообещал закрыть доступ к «Яндекс.Видео» 30 августа, если компания не удалит пиратский контент. Изначально поисковик планировал обжаловать решение суда, так как счел его незаконным. Однако ссылки все же удалили и отметили, что удалить можно и контент, размещенный правообладателем.

Как сообщили в пресс-службе «Яндекса» РБК, весь поисковик мог бы стать недоступным в случае блокировки одного сервиса, так как интернет-провайдеры могут блокировать трафик только по доменному имени — yandex.ru. Именно поэтому было принято решение частично удалить ссылки, чтобы удовлетворить требования Мосгорсуда. «Мы будем оспаривать их в суде», — добавили в «Яндексе».

Решение удалить пиратский контент со страниц поисковика не повлияло на решение «Газпром-медиа». «Иск о защите прав на контент будет подан в сроки, предусмотренные законом. В случае, если мы его не подадим, предварительные обеспечительные меры будут отменены и пиратский контент может опять появиться на «Яндекс.Видео», сообщает РБК со ссылкой на «Яндекс».