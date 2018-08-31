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«Ильяшев и Партнеры» инициировали антидемпинговое расследование относительно импорта клинкера

31 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», защищающая интересы украинских производителей цементной отрасли, инициировала антидемпинговое расследование относительно импорта портландцемента и клинкера в Украину из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова. Решение о возбуждении антидемпингового расследования по результатам рассмотрения жалобы, подготовленной от имени украинского национального товаропроизводителя командой практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и Партнеры» под руководством Алены Омельченко, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла 4 июля 2018 г.

«На данный момент мы активно участвуем в процессе расследования, которое проводится Министерством экономического развития и торговли Украины, доказывая наличие угрозы причинения ущерба для национального товаропроизводителя от демпингового импорта в Украину, — отметила Алена Омельченко, руководитель практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и Партнеры». — Мы предоставим всю необходимую информацию, чтобы сохранить рабочие места в Украине и привлечь инвестиции в цементную отрасль».

По результатам антидемпингового расследования может быть введена антидемпинговая пошлина на импорт цемента из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова с целью установления справедливой конкуренции и защиты украинских производителей от демпингового импорта. Антидемпинговое расследование будет длиться 12-18 месяцев.

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