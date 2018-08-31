Сегодня 31 августа 2018 года, 12:24

Презентован функционал электронного кабинета перевозчика

В Украине заработал электронный кабинет перевозчика. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время презентации нового электронного сервиса, которая состоялась 30 августа 2018 года. Соответствующую информацию публикует сайт министерства.

Электронный кабинет перевозчика доступен на сайте e-services.dsbt.gov.ua, а также на правительственном портале в разделе «Электронные услуги».

«Мы реализуем инициативы, которые уменьшают роль чиновника при взаимодействии бизнеса и государства: переводим услуги в электронный формат, создаем удобные сервисы, которыми сможет пользоваться и бизнес, и граждане. Кабинет перевозчика будет единственной точкой доступа для всех предпринимателей, которые работают на рынке перевозок, в сфере административных услуг Укртрансбезопасности в электронной форме и исключит личное общение представителя перевозчика с чиновниками», — подчеркнул министр.

В рамках электронного кабинета перевозчика доступно пять электронных услуг. Так, благодаря электронному кабинету грузовые и пассажирские автоперевозчики смогут получать, расширять, сужать и аннулировать лицензии онлайн. Кроме того, с помощью сервиса перевозчики смогут оперативно сообщать об изменении своих данных (персонал, транспорт и т.д.).

Кроме электронных услуг, электронный кабинет перевозчика также содержит информацию о самом перевозчике, наличии и сроке действия лицензий, транспортных средствах, маршрутах, имеющихся разрешениях и штрафах.

Доступ перевозчиков будет осуществляться с помощью электронной цифровой подписи.