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Мирегион рассказал, кого коснется очередная «строительная амнистия»

31 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Запускается механизм «строительной амнистии» для объектов незначительного класса последствий (СС1). Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает сайт Министерства.

«Этого решения ждут очень многие граждане, каждое пятое обращение к ГАСИ сегодня — по поводу «строительной амнистии». Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов. В первую очередь это касается частного сектора, который ранее не успел зарегистрировать документы на свои дома, дачные или усадебные дома, гаражи, которые были построены до 2015 года и имеют площадь не более 300 кв. м. Мы продлеваем срок принятия в эксплуатацию таких зданий», — написал Геннадий Зубко.

Порядок разработан во исполнение Закона №2363 «О внесении изменения в пункт 9 раздела V «Заключительные положения» Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ».

«Порядок обследования и принятия в эксплуатацию, который мы вводим, очень прост. Не требует от украинцев лишних справок. Главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию. Орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять объект в эксплуатацию после технического обследования в течение 10 дней с момента подачи заявления», — подчеркнул вице-премьер-министр.

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