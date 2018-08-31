Италия будет учитывать мнение Украины при рассмотрении дел украинцев, находящихся в итальянских тюрьмах. Об этом 30 августа 2018 года договорилась Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия во время встречи в Киеве, передает сайт омбудсмена.
«Я обратилась к господину послу с просьбой принять во внимание информацию украинской стороны. И получила полную поддержку. Господин посол заверил, что будет способствовать, чтобы документы попали в итальянские суды в срок», — сказала Людмила Денисова.
На сегодняшний день в итальянских тюрьмах находятся 108 украинцев. Их задержали за нелегальную перевозку мигрантов. Среди них есть лица, которые признаны потерпевшими от торговли людьми. Пятеро из них уже освободили из-под ареста по решению суда.
Во время встречи обсудили реальное состояние дел по обмену украинских политзаключенных, которые находятся на территории Российской Федерации и оккупированного Крыма.
«Я не имею возможности получить полную информацию от своей российской коллеги относительно реального состояния здоровья Олега Сенцова и Владимира Балуха. Все предварительные договоренности по этому вопросу не выполнены Россией», — подчеркнула Людмила Денисова.
Также Уполномоченный проинформировала Давиде Ла Чечилия о ситуации с задержанными моряками судов «Норд» и «ЯМК0041». Ситуация складывается таким образом, что фактически Россия сейчас блокирует возвращение домой моряков обоих судов. Украина сделала все от нее зависящее для их освобождения.
Поскольку Италия в этом году председательствует в ОБСЕ, Людмила Денисова обратилась к Давиде Ла Чечилия с просьбой поддержать на международной арене Украину и ее политзаключенных, а также повлиять на Российскую Федерацию в вопросе возвращения наших граждан на Родину.
Сохранить:
Контакты:
Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: