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Италия будет учитывать мнение Украины при рассмотрении дел украинцев

31 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Италия будет учитывать мнение Украины при рассмотрении дел украинцев, находящихся в итальянских тюрьмах. Об этом 30 августа 2018 года договорилась Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия во время встречи в Киеве, передает сайт омбудсмена.

«Я обратилась к господину послу с просьбой принять во внимание информацию украинской стороны. И получила полную поддержку. Господин посол заверил, что будет способствовать, чтобы документы попали в итальянские суды в срок», — сказала Людмила Денисова.

На сегодняшний день в итальянских тюрьмах находятся 108 украинцев. Их задержали за нелегальную перевозку мигрантов. Среди них есть лица, которые признаны потерпевшими от торговли людьми. Пятеро из них уже освободили из-под ареста по решению суда.

Во время встречи обсудили реальное состояние дел по обмену украинских политзаключенных, которые находятся на территории Российской Федерации и оккупированного Крыма.

«Я не имею возможности получить полную информацию от своей российской коллеги относительно реального состояния здоровья Олега Сенцова и Владимира Балуха. Все предварительные договоренности по этому вопросу не выполнены Россией», — подчеркнула Людмила Денисова.

Также Уполномоченный проинформировала Давиде Ла Чечилия о ситуации с задержанными моряками судов «Норд» и «ЯМК0041». Ситуация складывается таким образом, что фактически Россия сейчас блокирует возвращение домой моряков обоих судов. Украина сделала все от нее зависящее для их освобождения.

Поскольку Италия в этом году председательствует в ОБСЕ, Людмила Денисова обратилась к Давиде Ла Чечилия с просьбой поддержать на международной арене Украину и ее политзаключенных, а также повлиять на Российскую Федерацию в вопросе возвращения наших граждан на Родину.

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