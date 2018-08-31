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В Украине вдвое сократились объемы выпуска ценных бумаг — НКЦБФР

31 августа 2018 года Источник:UBR

Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных НКЦБФР в первом полугодии 2018 года, составил 27,8 млрд грн, что оказалось на 26,2 млрд грн меньше по сравнению с результатом соответствующего периода 2017 года (54,1 млрд грн).

Такие данные приведены в информационной справке по развитию фондового рынка Украины в течение января — июня 2018 года, которую обнародовала Комиссия.

В отчетном периоде регулятором было зарегистрировано 48 выпусков акций на сумму 12,3 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем зарегистрированных выпусков акций уменьшился на 31 млрд грн. Также за январь — июнь 2018 года НКЦБФР зарегистрировала 53 выпусков облигаций предприятий на сумму 3,4 млрд грн. По сравнению с первым полугодием 2017 года объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий увеличился на 1 млрд грн.

Кроме того, за первые 6 месяцев текущего года Комиссией был зарегистрирован один выпуск опционных сертификатов на сумму 55 млн грн (в январе— июне 2017 года регулятор зарегистрировал два выпуска опционных сертификатов на сумму 32 млн грн).

Объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных НКЦБФР в январе — июне 2018 года, составил 3 млрд грн. Такой показатель оказался меньше результата аналогичного периода 2017 года на 1 млрд грн.

В свою очередь объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов равен 9 млрд грн, что оказалось на 5 млрд грн больше, чем в январе — июне 2017 года.

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