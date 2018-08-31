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Киберполиция разоблачила организаторов международной мошеннической онлайн-биржи

31 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической финансовой онлайн-биржи. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Во время обыска полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала более 15 000 человек. Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников, заявил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

По его словам, работники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы) с использованием ряда онлайн-ресурсов.

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы binex.ru, binex.ua, binex.kz, цель которых заключалась в привлечении потенциальных клиентов и создании впечатления участия в реальных финансовых онлайн-торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демосчета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

«Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. Чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов. В то же время злоумышленники целенаправленно осуществляли ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих «торгов». В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги», — рассказал Сергей Демедюк.

В Киеве оперативники киберполиции совместно со следователями Подольского управления столичной полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 000 человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с помощью которой осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 000 часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерная техника изъята и направлена на соответствующую экспертизу.

Уголовное производство начато по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По результатам предварительного расследования следователи будут устанавливать роль каждого из участников преступной схемы. Деятельности каждого из них будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы — для информирования и реагирования.

«Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах, для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников», — сообщил руководитель Департамента киберполиции.

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