Сегодня 31 августа 2018 года, 10:42

Стала известна дата финального решения по «долгу Януковича»

Апелляционный суд Англии и Уэльса 14 сентября вынесет решение по апелляции Украины на решение о долге Украины перед РФ на 3 млрд долларов США.

Это следует из графика слушаний на сайте суда.

Начало заседания назначено на 10.30 по местному времени (12.30 по киевскому времени) 14 сентября 2018 года.

Исполнение решения, которое Высокий суд Лондона принял 29 марта 2017 года, было приостановлено до рассмотрения апелляции.

Напомним: Высокий суд Лондона 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на 3 млрд долларов США. В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Кроме того, отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.