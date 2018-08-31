Президент Украины Петр Порошенко подписал 30 августа с.г. три Указа о назначении судей Верховного Суда (№2259/2018, №260/2018 и №261/2018).
В частности, были назначены:
- Сергей Слынько — на должность судьи Кассационного уголовного суда;
- Валентина Симоненко — на должность судьи Кассационного гражданского суда;
- Виктория Мацедонская — на должность судьи Кассационного административного суда.
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