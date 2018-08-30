Сегодня 30 августа 2018 года, 15:54

«Адвоката нельзя отождествлять с клиентом, поскольку именно эта гарантия лежит в основе независимости профессии» — Стефано Сенси

В рамках конференции «Адвокатура — институт сохранения демократии и гарантия прав человека в Украине» представители адвокатуры Украины назвали причины и механизмы нарушения профессиональных прав адвокатов, рассказали о защите прав адвокатов органами адвокатского самоуправления.

Анна Боряк, адвокат, председатель Комитета защиты прав и адвокатов НААУ, уверена, что институт адвокатуры в любом государстве является индикатором защиты прав человека, и адвокат в Украине постоянно пребывает в оппозиции к власти. Приводя конкретные примеры, она рассказала о механизмах нарушения прав адвокатов и дала рекомендации по защите профессиональных прав.

В свою очередь Игорь Орлов, адвокат, председатель КДКА г.Киева, остановился на событиях, произошедших 2 августа с.г. Он сообщил, что на членов КДКА было оказано психологическое давление, что в последующем привело к невозможности продолжения работы дисциплинарной палаты. Игорь Орлов также сообщил, что правоохранительные органы были надлежащим образом уведомлены обо всех нарушениях, но до сих пор никакой реакции так и не последовало.

«С 2013 года в Украине действует система бесплатной правовой помощи, в адрес которой постоянно идет много критики», — отметил Сергей Вилков, адвокат, председатель Комитета НААУ по вопросам БПП, рассказывая о препятствовании исполнению профессиональных обязанностях адвокатов в государственной системе защиты. Адвокат уверен, что эта критика направлена в адрес адвокатов, которые несут очень тяжелую ношу, защищая всех без исключения. Также он проинформировал обо всех шагах, предпринятых для урегулирования ситуации.

Вопросы, касающиеся гарантий адвокатской деятельности в контексте практики Европейского суда по правам человека проанализировал Александр Дроздов, председатель ВКДКА. Адвокат обратил внимание, что проблемы, связанные с нарушением прав адвокатов, необходимо решать не только на уровне таких площадок, но и на законодательном и правоприменительном уровнях.

Стефано Сенси, полномочный представитель управления специальных процедур офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека, представил доклад об инструментах ООН по защите прав адвокатов и рассказал о роли специального докладчика в обеспечении защиты конкретных адвокатов. Эксперт сделал акцент на основных принципах соблюдения независимости профессии. «Без помощи адвоката право на судебную защиту оказалось бы под угрозой», — уверен он.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что государство должно всегда реагировать на любые случаи психологического или физического давления на адвоката. Также г-н Сенси напомнил, что адвоката нельзя отождествлять с клиентом, поскольку именно эта гарантия лежит в основе независимости профессии. И именно отождествление адвоката с клиентом зачастую является причиной нападения на адвокатов.

Далее свой доклад представил Иван Гречковский, адвокат, председатель комитета НААУ по вопросам международных связей. Он, в частности, ознакомил участников с международной деятельностью НААУ в сфере защиты прав адвокатов.

«На фоне ослабления национальных механизмов защиты прав и гарантий адвокатов нам всем необходимо объединятся и обращаться к более эффективным механизмам защиты — международным», — призвал адвокатов Валентин Гвоздий, заместитель председателя НААУ.

Подводя итоги конференции, Лидия Изовитова, председатель НААУ, отметила, что НААУ и адвокатское сообщество в целом исчерпали все возможные механизмы защиты прав адвокатов на национальном уровне, что в свою очередь послужило причиной обращения в международные организации, в том числе и в ООН. В то же время она обратилась с просьбой к представителям Организации в итоговом отчете о ситуации в Украине предоставить четкие рекомендации государству для решения данной проблемы.