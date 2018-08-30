В октябре состоится формирование Общественного совета при Госпропотребслужбе

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начинает работу по формированию состава Общественного совета.
Учредительное собрание для формирования нового состава Общественного совета при Службе состоится 24 октября 2018 года в 11.00 в административном здании Госпродпотребслужбы по адресу: г.Киев, ул. Гринченко, 1, актовый зал, 3 этаж.
В состав общественного совета могут быть избраны представители общественных объединений, религиозных, благотворительных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов и их объединений, ассоциаций, организаций работодателей и их объединений, негосударственных средств массовой информации (институты гражданского общества), которые зарегистрированы в установленном порядке и осуществляют деятельность на территории Украины.
В состав общественного совета при Службе могут быть избраны представители институтов гражданского общества, которые осуществляют свою деятельность в сфере, связанной с деятельностью данного органа, и в уставе (положении) которых определены соответствующие цели и задачи деятельности.
Сохранить:
Контакты:
Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: