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В октябре состоится формирование Общественного совета при Госпропотребслужбе

30 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начинает работу по формированию состава Общественного совета.

Учредительное собрание для формирования нового состава Общественного совета при Службе состоится 24 октября 2018 года в 11.00 в административном здании Госпродпотребслужбы по адресу: г.Киев, ул. Гринченко, 1, актовый зал, 3 этаж.

В состав общественного совета могут быть избраны представители общественных объединений, религиозных, благотворительных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов и их объединений, ассоциаций, организаций работодателей и их объединений, негосударственных средств массовой информации (институты гражданского общества), которые зарегистрированы в установленном порядке и осуществляют деятельность на территории Украины.

В состав общественного совета при Службе могут быть избраны представители институтов гражданского общества, которые осуществляют свою деятельность в сфере, связанной с деятельностью данного органа, и в уставе (положении) которых определены соответствующие цели и задачи деятельности.

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