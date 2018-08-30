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Генпрокурор стал фигурантом уголовного производства о вмешательстве в деятельность судебных органов — адвокат

30 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

По факту вмешательства Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, а также других соучастников в деятельность судебных органов начато расследование уголовного производства №12018100060001713 от 24 апреля 2018 года (часть 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщил адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк.

«Мы считаем, что под влиянием ГПУ, в частности Генерального прокурора Юрия Луценко, представителями Государственной судебной администрацией Украины и ГП «Информационные судебные системы» было совершено незаконное вмешательство в деятельность судебных органов и в работу автоматизированной системы документооборота. Речь идет о назначении состава судей во главе с Владиславом Девятко в деле о потере Крыма еще до того, как это дело поступило в Оболонский районный суд, а состав судей стал известен СМИ и общественности за несколько дней до проведения процедуры автоматического распределения судей. Именно по данному факту и начато уголовное производство», — рассказал Виталий Сердюк.

По его словам, правоохранительными органами достаточно долго игнорировались требования защиты Виктора Януковича, а также решения суда, которыми они были обязаны открыть производство.

Однако 24 апреля 2018 года Национальная полиция все-таки исполнила определения Печерского районного суда города Киева от 14 ноября 2017 года и от 29 марта 2018 года и начала расследование данного дела.

Напомним: в ходе процесса о потере Крыма защитой Виктора Януковича задокументировано огромное количество фактов оказания давления на суд и вмешательства в судебный процесс. Одним из них стало то, что средства массовой информации еще 7 апреля 2017 года назвали состав суда, который должен был быть назначен для рассмотрения дела о потере Крыма, в то время как распределение судей, осуществляемое согласно законодательству в автоматическом режиме автоматизированной системой, состоялось только 10 апреля 2017 года.

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