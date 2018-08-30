Сегодня 30 августа 2018 года, 17:37

Вступили в силу поправки к закону о БПП, ограничивающие количество обращений за помощью

Вчера вступили в силу изменения к Закону Украины «О бесплатной правовой помощи», которые конкретизируют отдельные вопросы предоставления такой помощи. Об этом информирует сайт Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

В частности, определена категория дел, представлять интересы в которых кроме адвокатов могут работники центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БВПП), дополнен перечень оснований и уточнен порядок замены адвокатов или работников центров по предоставлению БВПД, детализированы основания для прекращения предоставления БВПП. Также, согласно изменениям, вторичная помощь отдельным субъектам права будет предоставляться не более шести раз в течение бюджетного года и не более чем по шести поручениям/приказам, изданным центрами БВПП, одновременно.

«Система бесплатной правовой помощи динамично развивается, и с учетом практики возникла необходимость усовершенствования норм. Например, одними из самых сложных являются вопросы замены адвоката или прекращения предоставления бесплатной правовой помощи. Мы столкнулись с рядом жизненных ситуаций, которые не были предусмотрены и должным образом урегулированы. Также учтена реальная возможность государства обеспечить правовую защиту и помощь тем, кто действительно в этом нуждается», — отметил директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк.

Законодательные новации будут гарантировать эффективность и непрерывность оказания бесплатной правовой помощи, предоставляя больше возможностей для гибкости и своевременного реагирования на изменения в правовых потребностях граждан.