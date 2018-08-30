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Отцы получат право на сокращенную продолжительность рабочего времени

30 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

29 августа с.г. на заседании правительства принято решение одобрить разработанный Министерством социальной политики проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей)».

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

Данный проект нормативного акта создан с целью обеспечения социальных гарантий всем работникам без дискриминации по признаку пола.

С целью обеспечения таких гарантий, вносятся соответствующие изменения в Кодекс законов о труде Украины и Закона Украины «Об отпусках», согласно которым, в частности, на отца распространяется право на установление по его желанию в обязательном порядке режима работы на условиях неполного рабочего времени и на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет работодателя.

«Реализация таких норм будет способствовать обеспечению равных условий и возможностей для исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей и уходу за ними», — сообщается на сайте.

С этой целью нормы законодательства о труде приводятся в соответствие с нормами Семейного кодекса Украины, Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» с учетом их адаптации к законодательству и стандартам Европейского Союза в социально-трудовой сфере.

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