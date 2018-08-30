Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 30 августа 2018 года, 17:37

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

С 1 сентября подавать отчетность по ЕСВ нужно по новой форме

30 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Государственной фискальной службы Украины сообщается об изменениях в сфере уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

ГФС информирует, что вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 15 мая 2018 года №511 «О внесении изменений в Порядок формирования и подачи страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которым утверждены новые формы отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование.

Отчетность по новым формам будет подаваться плательщиками единого взноса с 1 сентября 2018 года — за отчетные периоды, начиная с августа 2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 35 (1079) от 28/08/18 Свежий номер

Фармацевтика

№ 35 (1079)
Государство и юристы

Детский мир

Отрасли практики

Размер имеет назначение

Судебная практика

Добиться признания

Тема номера:

Базовая комплектация

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом