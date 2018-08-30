Сегодня 30 августа 2018 года, 17:37

С 1 сентября подавать отчетность по ЕСВ нужно по новой форме

На сайте Государственной фискальной службы Украины сообщается об изменениях в сфере уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

ГФС информирует, что вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 15 мая 2018 года №511 «О внесении изменений в Порядок формирования и подачи страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которым утверждены новые формы отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование.

Отчетность по новым формам будет подаваться плательщиками единого взноса с 1 сентября 2018 года — за отчетные периоды, начиная с августа 2018 года.