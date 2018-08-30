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Утвержден План по реализации Концепции реформирования института саморегулирования

30 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

29 августа 2018 года по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины Кабинет Министров Украины принял План мероприятий по реализации Концепции реформирования института саморегулирования в Украине. Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

План предусматривает разработку единого закона о саморегулировании в Украине и внесение изменений в законы о делегировании отдельных функций государства по регулированию хозяйственной или профессиональной деятельности саморегулируемым организациям.

Как известно, саморегулируемые организации (СРО) — это объединение бизнеса по видам деятельности. Статус СРО дает возможность самостоятельно устанавливать нормы, стандарты в той или иной сфере без вмешательства государства, а также регулировать как внутренние отношения, так и отношения с потребителями. Примерами саморегулируемых организаций в мире являются Канадская организация по рекламным стандартам, Совет по вопросам регулирования интеллектуальной собственности в Великобритании, Совет по государственным стандартам бухгалтерского учета в США. В Украине также действуют СРО, например, Всеукраинская ассоциация ломбардов, Украинская федерация страхования и тому подобное.

Согласно Плану, к концу 2018 года после консультаций с общественностью Минэкономразвития разработает проект закона о саморегулировании в Украине. Закон является существенным преимуществом для объединений субъектов хозяйственной или профессиональной деятельности, претендующих на приобретение статуса СРО, ведь благодаря ему создавать СРО можно будет практически по всем видам деятельности. Органы, которые реализуют функции государства по регулированию хозяйственной или профессиональной деятельности, будут лишены таких функций и делегируют их СРО.

Действующие СРО сохранят свой статус до принятия закона.

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