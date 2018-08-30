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Жители Хмельницкой области лишились четырех авто из-за поддельных нотариальных доверенностей

30 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Жители Хмельницкой области лишились четырех авто из-за поддельных нотариальных доверенностей. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Работники управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Львовской таможни ГФС предотвратили ввоз в Украину четырех автомобилей по поддельным доверенностям.

В пункт пропуска «Краковец — Корчева» (Львовская обл.) на въезд в Украину прибыли четыре автомобиля иностранной регистрации марок Ford Mondeo, Citroën Berlingo, Renault Scenic и VW Passat под управлением граждан Украины, жителей Хмельницкой области. Во время таможенных формальностей граждане среди других документов подали на таможенное оформление свидетельства о регистрации транспортных средств на территории Польши, согласно которым владельцами автомобилей являются граждане этой страны, а также доверенность на временное пользование автомобилями, выданную польским нотариусом. У таможенников возникло подозрение о подделке этих поручений, поэтому было решено осуществить проверку их подлинности. На письменный запрос Львовской таможни ГФС от нотариуса пришел ответ, что доверенность на этих граждан в его нотариальной конторе не выдавалась.

Следовательно, граждане Украины совершили действия, направленные на перемещение транспортных средств с предоставлением таможенному органу как основания для перемещения поддельных документов или документов, полученных незаконным путем.

По этим фактам в правоохранительные органы направлены сообщения о правонарушениях, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного кодекса Украины. Все автомобили изъяты.

Всего с начала этого года по поддельным доверенностям львовскими таможенниками задержано 28 автомобилей.

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