Сегодня 30 августа 2018 года, 15:54

Нацполиция начала подготовку подразделений ювенальной превенции

В течение двух дней полицейские из всех регионов страны вместе с экспертами и международными партнерами обсуждали современные подходы в сфере защиты прав детей, а также методы противодействия домашнему насилию. В открытии мероприятия принял участие председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев. Об этом сообщает сайт Нацполиции.

27 августа 2018 года в Киеве начал работу двухдневный тренинг «Выявление и реагирование на случаи домашнего насилия и жестокости по отношению к ребенку». Открыли программу тренинга председатель Нацполиции Сергей Князев, заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев, начальник Управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Лариса Зуб и руководитель проектов по вопросам защиты детей Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Анна Омельчук. Участие в тренинге принимают начальники областных подразделений ювенальной превенции.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил важность работы службы, ведь именно работники ювенальной превенции должны влиять на патриотическое воспитание современной украинской молодежи.

По словам заместителя главы Нацполиции Константина Бушуева, для эффективной работы в этом направлении все службы должны работать едино и слаженно. «Могу вам сказать точно: мы имеем чрезвычайный ресурс, который составляет молодое поколение. Начиная с тех детей, которые, конечно, уже осознают, что вокруг них происходит, заканчивая теми, которые, собственно, станут пополнением для Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и других структур, которые заботятся о сохранении единства нашей страны», — отметил заместитель председателя Нацполиции.

В течение следующих двух дней руководители региональных подразделений ювенальной превенции изучали европейскую практику, получали современные навыки профилактики детской преступности, а также обменивались опытом в противодействии преступлениям, которые совершаются с участием несовершеннолетних.