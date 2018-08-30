Сегодня 30 августа 2018 года, 15:54

За взрыв супермаркета россиянина отправили на лечение

Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал невменяемым и отправил на принудительное лечение Дмитрия Лукьяненко, который в прошлом году устроил взрыв в магазине «Перекрёсток».

Уголовное дело о взрыве в петербургском магазине «Перекресток» закончилось помещением подсудимого в психиатрическую больницу. Судебные медицинские эксперты признали Дмитрия Лукьяненко невменяемым.

«Калининский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следователя, вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 205 УК», — сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Лукьяненко будет лечиться в Санкт-Петербургской психиатрической больнице (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Россиянина судили за то, что он в декабре 2017 года устроил взрыв в супермаркете «Перекресток». На допросе он сказал, что пошел на преступление из-за ненависти к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал. На протяжении 19 лет до этого Лукьяненко был пациентом психдиспансера.