Сегодня 30 августа 2018 года, 14:12

Гражданский контроль за деятельностью власти предложено регламентировать в рамках отдельного закона

Рассвет гражданского общества в Украине, произошедший на волне Революции достоинства, породил новый тренд в отечественном законотворчестве — моду на создание специальных механизмов, которые предусматривают общественное участие в различных процедурах (вспомнить хотя бы о конкурсных алгоритмах отбора судей). Но парламентарии решили пойти дальше, предусмотрев общественный контроль за деятельностью власти в чистом виде: надзорные функции народа, которые сегодня регулируются целым рядом законов, в том числе и Основным, предлагается регламентировать в рамках отдельного нормативно-правового акта. Речь идет о законопроекте №9013 «О гражданском контроле за деятельностью органов власти, их должностных и служебных лиц», инициированном народным депутатом Украины Сергеем Каплиным.

Проект закона по объему небольшой: его «тело» состоит из восьми статей, включая «норму-тезаурус», которая содержит определение трех понятий — «гражданский контроль», «гражданское сопротивление» и «органы власти». К последний категории автор законодательной инициативы относит органы государственной власти, в том числе Президента Украины, правоохранительные органы, другие государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления. При этом абсолютно новому законодательному термину — «гражданское сопротивление» — дается следующее определение: это право субъектов гражданского контроля выразить в мирной форме публичное несогласие с решениями или действиями органов власти, их должностных и служебных лиц, требовать от них надлежащего выполнения положений актов законодательства.

Осуществлять гражданский контроль автор законодательной инициативы предлагает в 17 различных формах. Но и такой достаточно внушительный перечень проявлений общественного контроля не будет исчерпывающим: законодательной инициативой предусматривается, что субъекты гражданского контроля могут реализовывать свое право в любой другой форме, не запрещенной Конституцией и законами Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Голый контроль» в свежем номере «ЮП».