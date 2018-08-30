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Экипаж крымского рыболовного судна «Норд» не понесет админответственности

30 августа 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Экипаж крымского рыболовного судна «Норд» не понесет административной ответственности за незаконное пересечение границы Украины, поскольку истек срок рассмотрения дела в суде.

Об этом «УП» сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Между тем досудебное расследование в отношении капитана судна «Норд» завершено, сообщила «УП» пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Г-н Слободян назвал манипуляцией информацию о том, что суд якобы снял обвинения с экипажа рыболовного судна «Норд». Он отметил, что 20 апреля с.г. дело об административных правонарушениях передали в Соломенский райсуд Киева, но тот переносил заседания из-за неявки ответчиков: «Адвокаты затягивали дело».

«Срок рассмотрения таких дел составлял три месяца, потому 23 июля с.г. суд действительно закрыл дело о пересечении границы в «Жулянах», — сообщил г-н Слободян.

Теперь вступили в силу изменения в законодательство — и срок рассмотрения таких дел уже составляет год.

Позиция украинской стороны относительно незаконности действий экипажа остается неизменной, но штраф моряки уже не будут платить.

Как граждане Украины они в любой момент могут вернуться в свои дома через пункты пропуска на административной границе с аннексированным Россией Крымом, отметил Олег Слободян.

По его словам, в прошлом году разрабатывали законопроект №7016, который бы позволил обжаловать такие решения судов, но на данный момент такой возможности нет.

Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что 29 августа с.г. капитану «Норда» сообщили об окончании досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению его в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (статьи 249 и 332-1 УК Украины).

Судно «Норд» было арестовано еще 30 марта с.г.

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