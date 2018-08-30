Сегодня 30 августа 2018 года, 14:11

«Ситуация с соблюдением прав адвокатов в Украине ухудшается» — конференция НААУ

Представители ООН и НААУ признают частые нарушения профессиональных прав адвокатов

Сегодня в Киеве проходит конференция «Адвокатура — институт сохранения демократии и гарантий прав человека в Украине». Мероприятие проходит при участии уполномоченного представителя ООН, представителей адвокатского сообщества из различных регионов, судей.

«Этот день войдет в историю адвокатуры, поскольку именно этот день, 30 августа, в 2010 году ООН объявила международным днем жертв насильственных исчезновений», — подчеркнула Лидия Изовитова, председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины. Она также отметила, что проблема, которая очерчена в резолюции ОНН, может коснуться каждого человека, в том числе и адвоката при исполнении им своих профессиональных обязанностей.

«Безнаказанность лиц, нарушающих права и гарантии адвокатской деятельности, достигла предела, и мы сегодня вынуждены обращаться не только к государственным органам, но и к международным институциям», — обозначила проблему г-жа Изовитова.

Со вступительным словом выступил и Стефано Сенси, полномочный представитель управления специальных процедур офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека. Он непосредственно рассказал о работе специального докладчика по вопросам независимости прокуроров, судей и адвокатов. Стефано Сенси сообщил, что эти лица работают на бесплатной основе и о результатах работы отчитываются непосредственно перед государствами — членами ООН.

Он также рассказал, что подобный специальный мандат появился в 1994 году в связи с опасениями насчет запугивания адвокатов, судей и прокуроров при осуществлении ими своей профессиональной деятельности во всем мире. «Прошло более 20 лет, но до сих пор в мире нет ни одной страны, где бы не существовали эти явления в той или иной форме», — отметил он.

Также эксперт сообщил о функциях, возложенных на специального докладчика. Первая функция включает в себя ежегодные отчеты Совету ООН по правам человека по вопросам правосудия и юристов. Например, в этом году отчет касался функций национальных советов юстиции, их опыта и роли в осуществлении правосудия.

Также в октябре с.г. будет сделан аналогичный отчет Генеральной ассамблее ООН с акцентом на роли органов адвокатского самоуправления и их функциях в процессе защиты прав и гарантий адвокатской деятельности.

Вторая функция включает в себя выяснение ситуации непосредственно на местах, а последняя, третья, — реагирование на конкретные случаи в порядке коммуникации. По словам Стефано Сенси, эта процедура носит индивидуальный характер и предусматривает официальное оповещение государственных органов и возможность направления запросов на получение информации о конкретной ситуации.

Ева Шмидт, представитель мониторинговой миссии ООН в Украине, сообщила, что со своей стороны миссия предоставляет всю известную информацию специальному докладчику обо всех случаях.

«Ситуация с соблюдением прав адвокатов в Украине ухудшается. И это очень беспокоит. В сентябре мы опубликуем квартальный отчет по этим вопросам. Адвокаты со всей Украины смогут использовать наш отчет и рекомендации, изложенные в нем», — сказала она.

«Мы ведем не просто индивидуальную статистику нарушения прав адвокатов. На каждое нарушение есть реакция НААУ. Мы направляем письма и сведения правоохранительным органам. Реакции на них практически нет, а это означает, что права адвокатов нарушаются регулярно», — начала свой доклад Лидия Изовитова.

По ее словам, адвокатура является одним из институтов гражданского общества, а правовое государство невозможно без существования независимой и высокопрофессиональной адвокатуры. «Чем ниже реализация прав адвокатов, тем ниже уровень демократии в государстве», — подчеркнула г-жа Изовитова.