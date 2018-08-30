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Должностных лиц аэропорта «Борисполь» задержали на взятке

30 августа 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками УЗЭ разоблачила двух служащих ГП «Международный аэропорт «Борисполь» на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Спикер отметил, что начальника службы закупок и начальника отдела материально-технического обеспечения службы закупок «Борисполя» задержали на взятке в 141 тыс. грн еще 29 августа.

«Чиновники требовали эту сумму от субъектов хозяйствования за участие в тендерах», — пояснил г-н Лысенко.

По словам спикера, служащие влияли на проведение тендеров по закупке товаров, работ и услуг, допуская к участию в указанных операциях субъектов хозяйствования, от которых получали «откаты» в размере 10-20 процентов от общей суммы тендера.

«Во время задержания у одного из указанных лиц изъяты денежные средства в сумме 40 тысяч грн, а у другого лица — денежные средства в сумме 101 тысячи грн», — сообщил он.

Сейчас правонарушителей задержали.

В настоящее время, по словам Лысенко, в уголовном производстве проводятся следственные действия и решается вопрос о сообщении о подозрении задержанным.

Продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК.

Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин подписал приказ об отстранении всех сотрудников отдела от исполнения служебных обязанностей на время проведения следственных действий.

«Мы создали рабочую комиссию для анализа реестра договоров и закупок, актов выполненных работ, проведенных платежей. На время работы комиссии все платежи будут временно приостановлены... Рассчитываем на толерантность и беспристрастность, поскольку проведение следственных действий не должно влиять на жизнедеятельность аэропорта», — сообщил г-н Рябикин.

Кроме того, в администрации «Борисполя» отметили, что будут способствовать правоохранителям в вопросах предоставления документов, служебной информации и доступа к рабочим помещениям.

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