Сегодня 30 августа 2018 года, 12:29

Слово «расстрелять» ВС не расценил как безоговорочное доказательство предвзятости ВККС

Сергей Ярошенко был назначен судьей Деснянского районного суда г.Киева Указом Президента Украины от 23 января 2012 года. 20 октября 2017 года ВККС назначила квалификационное оценивание 999 судей, в числе которых был г-н Ярошенко. По результатам оценивания судья набрал 655,75 балла, что составляет меньше 67% от суммы максимально возможных баллов по результатам квалификационного оценивания по всем критериям. Таким образом, ВККС пришла к заключению о несоответствии судьи занимаемой должности.

В мае 2018-го судья обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда (КАС ВС) с иском к Комиссии о признании противоправным и отмене решения ВККС от 17 апреля 2018 года, принятого по результатам его квалификационного оценивания, а также об обязательстве ВККС провести повторно этап оценивания: исследование досье и проведение собеседования.

В обоснование иска судья ссылался на предвзятость членов ВККС во время проведения собеседования. Как он утверждает, когда его пригласили в зал собеседования и он вошел, один из членов ВККС назвал его фамилию, а другой член Комиссии ответил: «Расстрелять». Истец считает, что при таких обстоятельствах члены Комиссии должны были заявить самоотвод, поскольку решение в его отношении было принято до начала собеседования, а само собеседование было формальностью.

В ходе судебного заседания 10 июля 2018 года коллегия судей КАС ВС пересмотрела видеозапись собеседования коллегии ВККС во время квалификационного оценивания судьи 17 апреля 2018 года, размещенную на официальном канале ВККС в видеохостинге YOUTUBE. Коллегия судей не установила тот факт, что фраза «Расстрелять» имела непосредственное отношение к Сергею Ярошенко.

Кроме того, Верховный Суд акцентирует внимание, что вышеуказанный разговор между членами ВККС состоялся до начала проведения собеседования с истцом, при его отсутствии, был частным и не может расцениваться судом как безоговорочное доказательство предвзятости членов коллегии ВККС.

10 июля 2018 года КАС ВС принял решение (дело №9901/572/18) отказать судье в удовлетворении иска к ВККС.

Подробнее читайте в статье «В честном случае» (газета «Юридическая практика» №35 (1079) от 28 августа 2018 года).