Сергей Ярошенко был назначен судьей Деснянского районного суда г.Киева Указом Президента Украины от 23 января 2012 года. 20 октября 2017 года ВККС назначила квалификационное оценивание 999 судей, в числе которых был г-н Ярошенко. По результатам оценивания судья набрал 655,75 балла, что составляет меньше 67% от суммы максимально возможных баллов по результатам квалификационного оценивания по всем критериям. Таким образом, ВККС пришла к заключению о несоответствии судьи занимаемой должности.
В мае 2018-го судья обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда (КАС ВС) с иском к Комиссии о признании противоправным и отмене решения ВККС от 17 апреля 2018 года, принятого по результатам его квалификационного оценивания, а также об обязательстве ВККС провести повторно этап оценивания: исследование досье и проведение собеседования.
В обоснование иска судья ссылался на предвзятость членов ВККС во время проведения собеседования. Как он утверждает, когда его пригласили в зал собеседования и он вошел, один из членов ВККС назвал его фамилию, а другой член Комиссии ответил: «Расстрелять». Истец считает, что при таких обстоятельствах члены Комиссии должны были заявить самоотвод, поскольку решение в его отношении было принято до начала собеседования, а само собеседование было формальностью.
В ходе судебного заседания 10 июля 2018 года коллегия судей КАС ВС пересмотрела видеозапись собеседования коллегии ВККС во время квалификационного оценивания судьи 17 апреля 2018 года, размещенную на официальном канале ВККС в видеохостинге YOUTUBE. Коллегия судей не установила тот факт, что фраза «Расстрелять» имела непосредственное отношение к Сергею Ярошенко.
Кроме того, Верховный Суд акцентирует внимание, что вышеуказанный разговор между членами ВККС состоялся до начала проведения собеседования с истцом, при его отсутствии, был частным и не может расцениваться судом как безоговорочное доказательство предвзятости членов коллегии ВККС.
10 июля 2018 года КАС ВС принял решение (дело №9901/572/18) отказать судье в удовлетворении иска к ВККС.
Подробнее читайте в статье «В честном случае» (газета «Юридическая практика» №35 (1079) от 28 августа 2018 года).
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