Сегодня 30 августа 2018 года, 12:29

ГФС сообщила о предназначении электронного чека

Государственная фискальная служба (ГФС) с сентября вводит пилотный проект по внедрению электронного чека. Об этом на заседании правительства сказал и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, сообщает FinClub со ссылкой на «Укринформ».

«Мы в сентябре будем начинать пилотный проект, который вводит так называемый электронный чек, систему полной электронизации системы налогообложения, что позволит отслеживать груз от его растаможивания в пункте пропуска на государственной границе до конечного потребителя. Это не позволит определенным дельцам манипулировать на любых коррупционных проявлениях и схемах минимизации НДС», — отметил Мирослав Продан.

Ранее в ГФС сообщали, что внедрение пилотного проекта электронной системы — электронный чек — должно привести к качественно новым преобразованиям в звене «предприниматель — потребитель». Сущность новой модели заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (РРО).

Система может быть установлена на любое устройство — персональный компьютер, планшет или смартфон. Она доступная, бесплатная и может интегрироваться с другими системами Государственной фискальной службы и бухгалтерскими программами. Система меет наивысшую степень защиты и работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Кроме того, применение такой модели на практике избавляет от необходимости покупать традиционный кассовый аппарат, а затем печатать бумажные чеки.