США обратились в ВТО из-за российских пошлин на американские товары

Соединенные Штаты Америки направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с Россией по поводу пошлин на товары из США. Запрос консультаций является первым шагом в процедуре подачи иска в рамках организации. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
С 5 августа с.г. Россия ввела новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров. Эти меры стали ответом на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий. Под действие пошлин попадают оборудование, инструменты для обработки металлов и бурения горных пород, оптоволокно, а также транспортные средства для перевозки грузов. Размер пошлин варьируется от 25% до 40%.
В пресс-службе Минэкономики России «Ъ» заявили, что «США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной». «Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае — США)», — сообщили в министерстве.
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