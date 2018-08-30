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Правительство снова откладывает повышение тарифов на газ

30 августа 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Кабинет Министров Украины продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа по сниженной цене до конца сентября 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров 29 августа, передает «УП» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Как сообщается, переговоры с МВФ относительно цены на газ до сих пор продолжаются, поэтому в связи с завершением срока действия положения возникла необходимость в его продлении.

Напомним: постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но затем правительство продлило их до конца мая, а еще позже — до конца июля и августа.

Украина в рамках сотрудничества с МВФ обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась от их выполнения. Сейчас вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ, с которым правительство ведет пока безрезультатные дискуссии.

Как известно, Министерство финансов готовится к получению нового транша от МВФ.

Миссия МВФ приедет с визитом в Киев 6 сентября 2018 года. По итогам визита будет принято решение о выделении транша.

Ключевым условием для получения транша от МВФ является повышение цен на газ для населения до рыночных. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности к такому шагу.

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