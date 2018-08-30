Сегодня 30 августа 2018 года, 10:46

Истица добилась взыскания пени в 150 тыс. грн за несвоевременную передачу квартиры в новостройке

Решением Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области с одного из жилищно-строительных кооперативов города взыскана пеня в размере более 150 тыс. грн за нарушение сроков передачи квартиры после строительства.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Женщина, обратившись в суд с иском, указала, что заключила с ответчиком договор об уплате паевого взноса в ЖСК, по условиям которого ответчик обязуется организовать строительство объекта, определенного в договоре, а именно — многоэтажной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по определенному адресу, сдать его в эксплуатацию, передать обусловленную договором квартиру, а участник (инвестор) обязуется полностью и своевременно оплатить паевой взнос и после ввода объекта в эксплуатацию приобрести право собственности на квартиру.

Истица в сроки, оговоренные договором, внесла средства на счет застройщика, однако застройщик так и не вел дом в эксплуатацию, хотя стороны обусловили срок — первый квартал 2016 года. Поэтому с учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что застройщик нарушил условия договора, поэтому должен отвечать финансово перед другой стороной договора.

Решение в силу не вступило, ответчик в течение 30 дней вправе обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.