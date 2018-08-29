АО Barristers открывает офис в Латвии

В связи с расширением международного сотрудничества, адвокатское объединение Barristers, открывает офис в г. Риге (Латвия), который возглавит латвийский юрист Армандс Вискерс.
Офис расположен по адресу: ул. Лачплеса 61, Рига, Латвия (61 Lacplesa Str., Riga, Latvia), тел. + 371 26607777, факс. +371 67502507.
Об этом сообщается на сайте адвокатского объединения.
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