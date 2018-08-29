Сегодня 29 августа 2018 года, 19:24

Счетная палата предупреждает о риске невыполнения бюджета

Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, план доходов общего фонда госбюджета в первом полугодии не выполнен на 15 млрд грн, а задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла до крупнейшего с 2010 года объема в 2,7 млрд грн.

При этом, как отметили в Счетной палате, от Национального банка в первом полугодии поступило 38 млрд грн из 44,6 млрд грн годового объема средств, а также получены 8 млрд грн разовых поступлений от продажи 4G-лицензий.

Отмечается, что с учетом не проведенного размещения облигаций внешнего государственного займа на сумму 56 млрд грн, а также невыполнения плана поступлений от приватизации госимущества на 4,5 млрд грн, общее невыполнение плана поступлений в общий фонд госбюджета составило 74 млрд грн.