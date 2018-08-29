Нотариальная палата Украины организует серию бесплатных мастер-классов «Энциклопедия нотариата от А до Я», передает сайт НПУ. В октябре-ноябре 2018 года состоятся мастер-классы, рассчитанные как на молодых, так и на опытных нотариусов.
Цель мастер-классов «Энциклопедия нотариата от А до Я» – наработка единой нотариальной практики, предоставление нотариусам, которые начинают свою нотариальную деятельность, методической и практической помощи, а нотариусам с опытом – возможности углубить свои знания. Также на примерах конкретных кейсов планируется разобрать практические ситуации в формате интерактивного общения.
Спикерами мастер-классов будут опытные нотариусы, представители других юридических профессий, ученые, специалисты по вопросам налогового законодательства, представители Министерства юстиции Украины, судебной ветви власти, Госфинмониторинга.
Вашему вниманию предлагаются следующие тематические направления мастер-классов:
- основные виды договоров и правила их удостоверения;
- правовое регулирование имущественных правоотношений супругов;
- процедура оформления наследства, ведение наследственных дел, проблемные вопросы, возникающие при оформлении наследства;
- земельные отношения в нотариальной практике;
- особенности ведения нотариального делопроизводства;
- требования к рабочему месту нотариуса;
- анализ судебной практики по различным вопросам;
- проблемные вопросы государственной регистрации недвижимости и юридических лиц;
- новеллы процессуальных кодексов и их влияние на нотариуса как участника судебного процесса;
- защита профессиональных и социальных прав нотариусов;
- особенности пенсионного обеспечения и налогообложения доходов нотариуса;
- вопрос кибербезопасности и защиты рабочего места нотариуса;
- нотариальная тайна, временный доступ к вещам и документам, обыск и выемка;
- обязанности нотариуса как субъекта первичного финансового мониторинга;
- перспективные нововведения в нотариате;
- другие вопросы.
График и место проведения серии мастер-классов будет сообщено в ближайшее время.
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