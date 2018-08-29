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Сегодня 29 августа 2018 года, 19:24

НПУ организует серию бесплатных мастер-классов «Энциклопедия нотариата от А до Я»

Нотариальная палата Украины организует серию бесплатных мастер-классов «Энциклопедия нотариата от А до Я», передает сайт НПУ. В октябре-ноябре 2018 года состоятся мастер-классы, рассчитанные как на молодых, так и на опытных нотариусов.

Цель мастер-классов «Энциклопедия нотариата от А до Я» – наработка единой нотариальной практики, предоставление нотариусам, которые начинают свою нотариальную деятельность, методической и практической помощи, а нотариусам с опытом – возможности углубить свои знания. Также на примерах конкретных кейсов планируется разобрать практические ситуации в формате интерактивного общения.

Спикерами мастер-классов будут опытные нотариусы, представители других юридических профессий, ученые, специалисты по вопросам налогового законодательства, представители Министерства юстиции Украины, судебной ветви власти, Госфинмониторинга.

Вашему вниманию предлагаются следующие тематические направления мастер-классов:

- основные виды договоров и правила их удостоверения;

- правовое регулирование имущественных правоотношений супругов;

- процедура оформления наследства, ведение наследственных дел, проблемные вопросы, возникающие при оформлении наследства;

- земельные отношения в нотариальной практике;

- особенности ведения нотариального делопроизводства;

- требования к рабочему месту нотариуса;

- анализ судебной практики по различным вопросам;

- проблемные вопросы государственной регистрации недвижимости и юридических лиц;

- новеллы процессуальных кодексов и их влияние на нотариуса как участника судебного процесса;

- защита профессиональных и социальных прав нотариусов;

- особенности пенсионного обеспечения и налогообложения доходов нотариуса;

- вопрос кибербезопасности и защиты рабочего места нотариуса;

- нотариальная тайна, временный доступ к вещам и документам, обыск и выемка;

- обязанности нотариуса как субъекта первичного финансового мониторинга;

- перспективные нововведения в нотариате;

- другие вопросы.

График и место проведения серии мастер-классов будет сообщено в ближайшее время.