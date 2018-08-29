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Правительство расширило перечень запрещенных для импорта товаров из России

29 августа 2018 года Источник:РБК-Украина

Кабинет Министров Украины расширил перечень запрещенных для импорта товаров из Российской Федерации. Копия соответствующего решения есть в распоряжении «РБК-Украина».

Согласно принятому постановлению, перечень запрещенных для импорта товаров из Российской Федерации дополнен клинкерами цементными (промежуточный продукт при производстве цемента).

Отметим, по данным Госстата, импорт клинкеров цементных из РФ составляет подавляющую долю в его общем импорте в Украину. В 2017 году он почти вдвое вырос по сравнению с 2016, а в январе мае 2018 года Укарина импортировала клинкеры на 6,6 млн долларов, при этом весь поставленный объем был из России.

В правительстве отмечают, что сохраняется тенденция к дальнейшему росту импорта в результате занижения цен на энергоносители в России, что может привести к остановке отечественного производства и зависимости от РФ.

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