Сегодня 29 августа 2018 года, 17:41

Судья ВАСУ Ирина Приходько будет переведена в Хозяйственный суд Киева

Высший совет правосудия 28 августа 2018 года рассмотрел рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины о переводе судей из одного суда в другой. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Высший совет правосудия приняла внести представление Президенту Украины о переводе судьи Высшего административного суда Украины Ирины Приходько на должность судьи хозяйственного суда города Киева.

В то же время Высший совет правосудия приняла отложить рассмотрение вопроса о внесении представления Президенту Украины о переводе судей из одного суда в другой. В частности, речь идет о вопросах относительно перевода:

- судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентина Зубара – на должность судьи апелляционного суда Киевской области;

- судьи Высшего хозяйственного суда Украины Жанны Корниловой – на должность судьи Подольского районного суда города Киева;

- судьи Верховного Суда Украины Богдана Пошвы – на должность судьи апелляционного суда города Киева.