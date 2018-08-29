Судья ВАСУ Ирина Приходько будет переведена в Хозяйственный суд Киева

Высший совет правосудия 28 августа 2018 года рассмотрел рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины о переводе судей из одного суда в другой. Об этом сообщается на сайте ВСП.
Высший совет правосудия приняла внести представление Президенту Украины о переводе судьи Высшего административного суда Украины Ирины Приходько на должность судьи хозяйственного суда города Киева.
В то же время Высший совет правосудия приняла отложить рассмотрение вопроса о внесении представления Президенту Украины о переводе судей из одного суда в другой. В частности, речь идет о вопросах относительно перевода:
- судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентина Зубара – на должность судьи апелляционного суда Киевской области;
- судьи Высшего хозяйственного суда Украины Жанны Корниловой – на должность судьи Подольского районного суда города Киева;
- судьи Верховного Суда Украины Богдана Пошвы – на должность судьи апелляционного суда города Киева.
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