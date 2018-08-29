Сегодня 29 августа 2018 года, 17:41

Евросоюз готовит реформу ВТО

Всемирная торговая организация изменится в сторону увеличения гибкости торговых переговоров, а также повышения прозрачности системы решения споров. Реформу готовит Евросоюз.

Как сообщает «КоммерсантЪ», переговоры на счет корректировки существующих правил пройдут в Брюсселе в сентябре 2018 года. В них примут участие представители ЕС, а также министры торговли США и Японии. Причиной такого собрания станет ситуация, которая сложилась из-за торговых отношений США и Китая. Фактически оба государства действовали в обход ВТО. Именно поэтому организацию решили реформировать.

Новые пошлины на товары из Китая США ввели 23 августа 2018 года – объем товаров составил $16 млрд. В Китае на меры ответили зеркально. С 6 июля США также вводили пошлины на товары общим объемом 34 млрд долларов США. Пекин меры в отношении США повторил.