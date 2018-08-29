Сегодня 29 августа 2018 года, 15:59

Эксперты Transparency International посчитали, сколько в Госдуме РФ лоббистов силовиков

Каждый пятый депутат Государственной думы РФ является лоббистом силовых структур, пишут «Ведомости» со ссылкой на расследование «Трансперенси интернешнл – Россия». Об этом сообщает Pravo.ru.

Силовое лобби в нижней палате представлено 86 из 450 депутатов, 19,1%, подсчитали правозащитники. Самые внушительные группы влияния у Минобороны и ФСБ — 26 и 20 парламентариев соответственно. Восемь депутатов продвигают интересы Генпрокуратуры и Следственного комитета (СКР), семь — МВД. У Росгвардии, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний и МЧС своих лоббистов нет, но их поддерживает силовое лобби в целом.

Количество лоббистов растет на протяжении двух последних созывов Госдумы, отмечает «Трансперенси». Это отражается в бюджетной росписи: расходы на силовые статьи последовательно увеличиваются. Самих лоббистов правозащитники определяли по законотворческой и медийной активности, а также по наличию профессиональных связей с силовыми структурами.

Также правозащитники отмечают, что наибольшее влияние имеет подгруппа прокуратуры и СКР, хотя численно она уступает военным. Например, комитет по безопасности возглавляет бывший зампред СКР Василий Пискарев, а его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный — прокуроры в отставке.