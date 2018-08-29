Сегодня 29 августа 2018 года, 15:59

Минюст информирует об изменении процедуры выезда ребенка, проживающего в неполной семье

Вступила в силу норма Закона №2475, разработанного командой Министерства юстиции Украины относительно выезда ребенка, который проживает в неполной семье, с одним из родителей без разрешения другого сроком до одного месяца. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook, передает сайт Минюста.

«Отныне у малышей появилось гораздо больше возможностей для оздоровления, отдыха, обучения, участия в спортивных или культурных соревнованиях», — отметил министр.

Согласно закону, родитель, с которым проживает ребенок, и который не препятствует другому родителю видеться с ребенком, сможет выехать с ним за границу на срок до месяца без нотариального согласия другого, если имеет решение суда или органа опеки и попечительства, подтверждающее, что ребенок проживает с ним.

При этом на срок более одного месяца можно выехать за границу тому из родителей, который проживает с ребенком, если другой родитель имеет задолженность по алиментам за четыре месяца. А для детей с инвалидностью и тяжелобольных этот срок сокращен до трех месяцев.

Для выезда за пределы страны необходимо взять у государственного или у частного исполнителя, который исполняет решение о выплате вашему ребенку алиментов, справку о наличии задолженности за четыре месяца, а в случае наличия инвалидности или тяжелых заболеваний у ребенка — за три месяца. При пересечении границы следует предъявить такую справку сотрудникам пограничной службы. Если речь идет о выезде с больным ребенком, а задолженность имеется за три месяца, необходимо также предъявить документы, подтверждающие инвалидность или тяжелое заболевание ребенка.