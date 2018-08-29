Минюст информирует об изменении процедуры выезда ребенка, проживающего в неполной семье

Вступила в силу норма Закона №2475, разработанного командой Министерства юстиции Украины относительно выезда ребенка, который проживает в неполной семье, с одним из родителей без разрешения другого сроком до одного месяца. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook, передает сайт Минюста.
«Отныне у малышей появилось гораздо больше возможностей для оздоровления, отдыха, обучения, участия в спортивных или культурных соревнованиях», — отметил министр.
Согласно закону, родитель, с которым проживает ребенок, и который не препятствует другому родителю видеться с ребенком, сможет выехать с ним за границу на срок до месяца без нотариального согласия другого, если имеет решение суда или органа опеки и попечительства, подтверждающее, что ребенок проживает с ним.
При этом на срок более одного месяца можно выехать за границу тому из родителей, который проживает с ребенком, если другой родитель имеет задолженность по алиментам за четыре месяца. А для детей с инвалидностью и тяжелобольных этот срок сокращен до трех месяцев.
Для выезда за пределы страны необходимо взять у государственного или у частного исполнителя, который исполняет решение о выплате вашему ребенку алиментов, справку о наличии задолженности за четыре месяца, а в случае наличия инвалидности или тяжелых заболеваний у ребенка — за три месяца. При пересечении границы следует предъявить такую справку сотрудникам пограничной службы. Если речь идет о выезде с больным ребенком, а задолженность имеется за три месяца, необходимо также предъявить документы, подтверждающие инвалидность или тяжелое заболевание ребенка.
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Еще надо бы изменить процедуру выезда в полных семьях. Например, зачем заменили требования состоять на временном консульском учет на "постоянный учет". Семьи годами проживают за границей на временном учете, но почему то выезжать из Украины ребенок может только или с двумя родителями или с доверенностью от того родителя, которого нет с ребенком. Нелогично и несправедливо.
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