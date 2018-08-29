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Сегодня 29 августа 2018 года, 15:59

Подан иск к Минздраву из-за вспышки инфекционных заболеваний

30 августа с.г. Окружной административный суд города Киева рассмотрит иск общественного союза «Украинский институт общественного здоровья» к Министерству здравоохранения Украины и Кабинету Министров Украины.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Истец просит суд признать противоправным бездействие Минздрава и правительства относительно неустановления порядка проведения эпидемиологического обследования эпидемий и вспышек инфекционных болезней. Также истец просит суд обязать Министерство здравоохранения и Кабинет Министров Украины установить порядок проведения эпидемиологического обследования эпидемий.