Подан иск к Минздраву из-за вспышки инфекционных заболеваний

30 августа с.г. Окружной административный суд города Киева рассмотрит иск общественного союза «Украинский институт общественного здоровья» к Министерству здравоохранения Украины и Кабинету Министров Украины.
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
Истец просит суд признать противоправным бездействие Минздрава и правительства относительно неустановления порядка проведения эпидемиологического обследования эпидемий и вспышек инфекционных болезней. Также истец просит суд обязать Министерство здравоохранения и Кабинет Министров Украины установить порядок проведения эпидемиологического обследования эпидемий.
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