Экзамены для частных исполнителей пройдут без «спорных и неоднозначных» вопросов

Из перечня вопросов на квалификационном экзамене частных исполнителей будут удалены вопросы, связанные с изменениями в законодательстве, а также спорные и неоднозначные. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы и председатель Квалификационной комиссии частных исполнителей Светлана Глущенко, передает сайт Минюста.
По словам заместителя министра, в связи с тем, что законодательство претерпело изменения, часть вопросов потеряла актуальность, поэтому их нужно удалять из базы вопросов для экзамена частных исполнителей. Кроме того, есть вопросы, которые кандидаты в частные исполнители считают спорными.
«Для того чтобы не было недоразумений, мы решили предоставить возможность кандидатам, которые готовятся к экзамену, направлять спорные и неоднозначные вопросы на электронную почту Квалификационной комиссии. Эти вопросы будут пересмотрены и откорректированы в соответствии с требованиями действующего законодательства», — отметила Светлана Глущенко.
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