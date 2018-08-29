Сегодня 29 августа 2018 года, 14:16

Экзамены для частных исполнителей пройдут без «спорных и неоднозначных» вопросов

Из перечня вопросов на квалификационном экзамене частных исполнителей будут удалены вопросы, связанные с изменениями в законодательстве, а также спорные и неоднозначные. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы и председатель Квалификационной комиссии частных исполнителей Светлана Глущенко, передает сайт Минюста.

По словам заместителя министра, в связи с тем, что законодательство претерпело изменения, часть вопросов потеряла актуальность, поэтому их нужно удалять из базы вопросов для экзамена частных исполнителей. Кроме того, есть вопросы, которые кандидаты в частные исполнители считают спорными.

«Для того чтобы не было недоразумений, мы решили предоставить возможность кандидатам, которые готовятся к экзамену, направлять спорные и неоднозначные вопросы на электронную почту Квалификационной комиссии. Эти вопросы будут пересмотрены и откорректированы в соответствии с требованиями действующего законодательства», — отметила Светлана Глущенко.