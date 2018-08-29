Сегодня 29 августа 2018 года, 14:16

Суд отклонил требование атеистов убрать фразу In God We Trust из долларов

Фраза появилась в середине 1960-х годов в противовес СССР

Суд восьмого округа в штате Миннесота отклонил жалобу группы атеистов, которые требовали удалить с банкнот и монет фразу In God We Trust («Мы верим в Бога»). Последние указывали, что наличие этого лозунга противоречит первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу вероисповедания, сообщает агентство Reuters.

Судья Рэймонд Грюндер с истцами не согласился. В своем решении он сослался на постановление Верховного Суда 2014 года. Тогда истец выступил против традиционного чтения молитвы перед началом заседаний законодательного собрания в штате Небраска. Верховный суд отклонил жалобу, указав на глубоко укоренившуюся традицию.

Грюндер указал, что приведенная на банкнотах и монетах фраза соответствует представлениям о свободе вероисповедания прошлых поколений и не противоречит законодательству.

Фраза «Мы верим в Бога» впервые появилась на монетах во время гражданской войны в США в 1864 году по инициативе министерства финансов. Последнее согласилось с доводами одного из священников-баптистов, предлагавшего упомянуть Бога на деньгах «ради борьбы с язычниками».

На банкнотах фраза появилась в середине 1960-х годов. Поводом для этого стало принятое в 1956 году решение Конгресса сделать In God We Trust национальным лозунгом. Его инициаторы тогда хотели подчеркнуть религиозность американцев в противовес государственному атеизму в СССР.

Reuters указывает, что интересы атеистов в суде представлял юрист Майкл Ньюдоу, который известен своими антиклерикальными взглядами. Так, в 2010 году он пытался добиться исключения упоминания Бога из клятвы верности флагу США, но проиграл суд. Неудачей завершилась и первая попытка избавиться от фразы In God We Trust. Также в 2010 году Федеральный суд девятого округа, в юрисдикцию которого входят несколько штатов на западе США, отказал Ньюдоу, отметив, что в этой фразе отсутствует поддержка государством определенной религии.