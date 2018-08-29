Сегодня 29 августа 2018 года, 14:16

Государство на 96% погасило долг перед адвокатами системы БПП

По состоянию на 23 августа 2018 года финансовые обязательства перед адвокатами, сотрудничающими с системой юридической помощи (БПП), погашены на 96,5%. Об этом сообщил директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк, передает сайт Министерства юстиции Украины.

«Сегодня из 181,493 млн грн, которые государство должно профинансировать адвокатам за оказанную правовую помощь, уже выплачено 175,056 млн грн. Хочу поблагодарить всех адвокатов, не прекративших оказывать помощь малообеспеченным клиентам системы БПД в то время, когда по объективным причинам были задержки с выплатами», — отметил Алексей Бонюк.

Согласно постановлению от 20 июня 2018 года №424-p, Кабинет Министров Украины перераспределил расходы государственного бюджета, предусмотренные Министерству юстиции на 2018 год. Финансирование оплаты услуг и возмещения расходов адвокатов, работающих по контрактам с системой БПП, было увеличено более чем 122 млн грн, а на оплату труда штатных юристов системы выделено дополнительно 12 млн грн. Такие потребности обусловлены тем, что в Госбюджете на 2018 год рост не учтен размер оплаты за час работы адвоката по предоставлению правовой помощи с 2,5 до 5% размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, и увеличением категорий лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь в соответствии с Законом Украины «О бесплатной правовой помощи».