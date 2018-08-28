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Когда женщина-адвокат как самозанятое лиц имеет право на помощь по беременности и родам

Відповідно до законодавства України кожна жінка має право на допомогу: а) по вагітності та пологах; б) при народженні дитини. Це різні види допомоги, які слід розмежовувати.

Якщо допомога при народженні дитини, яка надається одному з батьків є чітко визначеною Законом та немає жодних проблем в процедурі оформлення, то допомога по вагітності та пологах (декретні кошти) має свої нюанси.

Розмір та порядок отримання допомоги по вагітності та пологах безпосередньо залежить від статусу одержувача. Мова йде про те - працює жінка, навчається, є фізичною особою-підприємцем, адвокатом, військовослужбовцем, безробітною тощо.

Разом з тим, якщо допомогу по вагітності та пологах працюючим жінкам на підприємствах, установах, органцізаціях отримати не так складно, оскільки її повинні виплатити за місцем роботи, де розмір допомоги розраховує бухгалтерія, то для осіб, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально (є самозайнятою особою) складніше, оскільки останні оформляють все самостійно.

На власній практиці можу запевнити, що адвокату досить важко отримати допомогу по вагітності та пологах. Склалося таке враження, що колеги або не отримували її взагалі або зверталися до відповідних органів не надто часто. Тому в даній статті я висвітлю право жінки-адвоката (самозайнятої особи) на отримання зазначеної допомоги та його практичне застосування.

Право на допомогу по вагітності та пологах

Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

З 11 жовтня 2017 року до кола осіб, які відповідно до статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105, підпадають під страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та вважаються застрахованими, входять особи, які провадять незалежну професійну діяльність (платники єдиного соціального внеску).

Отже, право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами жінок-адвокатів регулюється Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Одним із видів соціального страхування є медичне страхування.

Застраховані особи мають право на отримання у разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим Законом.

Застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах: допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Отже, допомога по вагітності та пологах – надається жінкам – адвокатам, які застраховані у Фонді соціального страхування України, тобто сплачують до нього єдиний соціальний внесок та не мають заборгованості.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Для застрахованих осіб, які здійснюють адвокатську діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка його видає. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.

Розмір допомоги по вагітності та пологах

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах

При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається Кабінетом Міністрів України.

Фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам здійснюється робочими органами Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду (відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем обліку).

Підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

Процедура оформлення:

1. На 30-му тижні вагітності, в жіночій консультації за місцем обліку (нагляду), необхідно отримати листок непрацездатності для підтвердження факту непрацездатності у зв’язку з виходом у декретну відпустку. У відмітці «місце роботи» вказати «адвокат» та адресу за якою ви здійснюєте свою адвокатську діяльність.

2. В податковій за місцем обліку замовити довідку про те, що ЄСВ за розрахунковий період (останній рік) сплачено та заборгованості немає. Відповідну довідку від органів фіскальної служби про сплачений ЄСВ за місяцями розрахункового періоду та на момент настання страхового випадку видають безкоштовно. Зазначена довідка підтверджує статус застрахованої особи та право на отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.

3. Відкрити окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку, встановленому Національним банком України, куди будуть перераховуватися декретні кошти. (Будьте уважні, оскільки в банку не завжди з першого разу розуміють, що за рахунок необхідно відкрити і просто видають карту для соціальних виплат, однак для відповідної допомоги вона нам не підходить. Необхідно відкрити саме спеціальний рахунок для адвоката (як для ФОП), для здійснення адвокатської діяльності. У цьому рахунку відкрити рахунок для лікарняних листів і його реквізити надавати для Фонду, оскільки безпосередньо на нього будуть нараховуватися грошові кошти).

Надати у відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем обліку наступний пакет документів:

1.Заяву-розрахунок (додаток до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності);

2. Копію листка непрацездатності;

3.Довідку податкової про сплату ЄСВ за розрахунковий період помісячно (включно місяць в якому видано листок непрацездатності);

4. Довідку банка про відкриття рахунку для листків непрацездатності;

4. Копію ідентифікаційного номеру;

5. Копію паспорта;

6. Копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження.

Протягом 10 робочих днів з моменту подання вказаних документів, на відповідний рахунок має бути перераховано допомогу.

Право на допомогу при народженні дитини

На практиці в її оформленні та отриманні труднощів не виникає. Відповідну допомогу призначає та виплачує орган соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) або за місцем народження дитини.

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, протягом 10 днів з дня звернення.

Допомога при народженні надається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною.

Важливо: Звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать.

Із 30 березня 2017 року також існує можливість оформлення допомоги онлайн (https://e-services.msp.gov.ua/).

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини.

Для призначення допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та свідоцтва про народження дитини подається одним з батьків (опікуном), з яким постійно проживає дитина, заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та копія свідоцтва про народження дитини.

Крім того для отримання допомоги необхідно в органи соціального захисту надати реквізити банківського рахунку на який ви плануєте отримати цю допомогу. Відповідний рахунок (карту для соціальних виплат) можна відкрити в будь-якому банку.

Даний перелік документів є вичерпним.

Розмір допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особам, які на 30 червня 2014 року мали право на отримання допомоги при народженні дитини у розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 гривень, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Маю надію на те, що дана стаття буде корисною для колег.

Пам’ятаймо, що права людини - це забезпечені законом можливості мати, користуватися й розпоряджатися соціальними благами й цінностями, користуватися основними свободами у встановлених законом межах. Тож, користуйтеся своїми правами та будьте наполегливими у їх відстоюванні.

З вірою в Бога та знанням Закону!

Материал публикуется на языке оригинала.

Иванна Блохина, адвокат АО Barristers